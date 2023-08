L’aeroporto di Catania ha riaperto dopo la chiusura dovuta all’eruzione dell’Etna

L’aeroporto di Catania ha riaperto ed è tornato operativo dopo la chiusura di lunedì dovuta a un’eruzione dell’Etna. L’attività eruttiva del vulcano è cominciata domenica sera sul cratere di sud-est e ha creato una nube che si è diretta verso sud. Nelle ultime settimane l’aeroporto di Catania era già stato parzialmente inagibile dopo che a metà luglio un incendio aveva causato la chiusura del terminal A, provocando lunghe attese per i passeggeri, ritardi e cancellazioni. Il terminal era stato riaperto lo scorso 5 agosto.

🟢✈️ Martedì 15 agosto, ore 06:00.

L’aeroporto è aperto e di nuovo operativo. Info voli con compagnie aeree e su https://t.co/0UhJW0CVJO

Tuesday, August 15, 06:00 a.m. #CTAairport is open.

Please contact the airline for informazione, or visit https://t.co/0UhJW0CVJO

— Aeroporto di Catania (@CTAairport) August 15, 2023