L’esercito israeliano ha ucciso due giovani palestinesi durante un’operazione militare in un campo profughi di Gerico, in Cisgiordania

All’alba di martedì mattina l’esercito israeliano ha ucciso due persone palestinesi durante un’operazione militare in un campo profughi nella città di Gerico, in Cisgiordania, il territorio che Israele occupa dal 1967 e che i palestinesi rivendicano come proprio. La notizia è stata data dall’agenzia di stampa Reuters sulla base di diverse testimonianze raccolte sul posto, e confermata dal ministro della Salute dell’Autorità Palestinese, l’organismo politico di governo della Palestina (che controlla tuttavia soltanto parte del territorio della Cisgiordania).

Il ministro della Salute dell’Autorità Palestinese ha detto che le due persone morte erano due giovani di 16 e 25 anni. Il direttore dell’ospedale di Gerico ha detto a Reuters che entrambi sono stati portati in ospedale con proiettili nel petto e sono poi morti lì. Secondo le testimonianze dei residenti ci sarebbero stati scontri armati tra l’esercito israeliano e alcuni palestinesi nel campo, ma non è chiaro se i due giovani morti fossero coinvolti negli scontri. Nell’ultimo anno il livello degli scontri tra israeliani e palestinesi in Cisgiordania è aumentato considerevolmente, e ci sono state operazioni militari simili dell’esercito israeliano in diverse città, soprattutto nel grande campo profughi di Jenin.