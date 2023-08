La grossa esondazione a Bardonecchia

Domenica sera due torrenti sono esondati a Bardonecchia, in provincia di Torino, riversando nelle strade della città una grossa colata di fango che ha provocato estesi danni: 5 persone sono disperse e 120 sono sfollate, hanno detto le autorità. Verso le 21 il rio Merdovine e il rio Frejus hanno rotto gli argini e invaso improvvisamente il centro della città, che si trova in alt Val di Susa, al confine con la Francia, ed è una popolare meta di villeggiatura.

La zona più colpita dalla piena è la centrale via Enaudi. Ci sono stati danni presso il locale commissariato di polizia e presso l’hotel “La Betulla”, e molte abitazioni sono rimaste senza corrente elettrica. I soccorritori sono al lavoro da domenica sera per ripulire la città dal fango: nel frattempo il comune ha messo a disposizione il palazzetto dello sport per ospitare le persone costrette ad abbandonare le loro case.

Al momento dell’esondazione non stava piovendo: secondo i primi rilievi, la colata di fango sarebbe stata causata da una frana avvenuta in precedenza in alta montagna, dove nel pomeriggio di domenica c’era stato un forte nubifragio, i cui detriti avrebbero ingrossato il corso dei torrenti fino ad arrivare a valle nel centro di Bardonecchia.