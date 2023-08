È morto a 48 anni Riccardo Laganà, membro del consiglio di amministrazione della Rai

Nella notte è morto in seguito a un arresto cardiaco Riccardo Laganà, dal 2018 membro del consiglio di amministrazione della Rai. Laganà aveva 48 anni ed era stato assunto in Rai nel 1996, e per molti anni aveva lavorato come tecnico della produzione nel centro di produzione di Roma. Nel 2011 aveva fondato la piattaforma web IndigneRai, confluita poi nel 2015 nell’associazione Rai Bene Comune, che aveva l’obiettivo di promuovere la tutela del servizio pubblico e dei suoi dipendenti. Nel 2018 era stato eletto consigliere di amministrazione dall’assemblea dei dipendenti, ed era stato confermato nel ruolo per un secondo mandato nel 2021.