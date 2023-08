La polizia tedesca ha arrestato un funzionario dell’esercito accusato di attività di spionaggio per conto della Russia 

Mercoledì a Koblenz, in Germania, la polizia tedesca ha arrestato un funzionario dell’esercito tedesco accusato di fare attività di spionaggio per conto della Russia. L’uomo è un cittadino tedesco noto col nome di Tomas H. ed è un dipendente dell’agenzia governativa tedesca che si occupa dell’equipaggiamento dell’esercito tedesco, la Undesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw).

Secondo la procura federale l’uomo è «fortemente sospettato» di aver lavorato per un servizio di intelligence straniero, non è chiaro quale: a partire dallo scorso maggio si sarebbe messo in contatto, di sua iniziativa, con il consolato russo a Bonn e l’ambasciata russa a Berlino, offrendosi di collaborare con loro. Avrebbe poi passato loro alcune informazioni di cui era in possesso per via della sua posizione, ma non si sa nel dettaglio quali. Sono state ordinate anche perquisizioni a casa sua e nel suo ufficio. Negli ultimi due anni in Germania ci sono stati altri arresti di persone accusate di fare attività di spionaggio per conto della Russia.