La maggior parte dei quotidiani nazionali oggi apre parlando della tassa introdotta dal governo sui cosiddetti “extraprofitti” delle banche: alcuni si concentrano sulle conseguenze che la notizia ha avuto sul mercato azionario, altri su presunte divisioni interne al governo relative all’introduzione della tassa, mentre i quotidiani dell’area di destra ne parlano come una sconfitta per i partiti di opposizione. Molti parlano ancora del caso che si è creato intorno ad alcune dichiarazioni del responsabile della comunicazione della Regione Lazio, Marcello De Angelis, sulla strage di Bologna. La Stampa ha un’intervista al ministro della Giustizia Carlo Nordio sulle ultime misure prese nel Consiglio dei ministri in tema di giustizia e su quelle che ancora intende prendere. Per gli esteri – pochi sulle prime pagine di oggi – Domani ha un reportage dalla Tunisia in crisi.