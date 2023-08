Caricamento player

Ogni giorno a Milano – così come in altre città – vengono prodotte tonnellate di ghiaccio, un alimento a cui non si fa troppo caso perché all’apparenza banale. In realtà è essenziale per tantissime cose. Nelle prime ore della giornata, prima dell’alba, gli operatori del mercato ittico lo usano per conservare il pesce. Durante una giornata d’estate, e ancora di più alla sera, migliaia di cubetti finiscono nei drink bevuti nei locali della città. Se si segue il suo percorso a ritroso attraverso congelatori, camion refrigerati, magazzini e depositi c’è una buona possibilità che la maggior parte del ghiaccio venga sempre dagli stessi posti, le fabbriche del ghiaccio. Tommaso Merighi ha raccontato il viaggio del ghiaccio dalle fabbriche ai bicchieri nel video che trovate qui sotto.