L’insegna a forma di “X” montata sulla sede di Twitter a San Francisco è stata rimossa

Lunedì a San Francisco un gruppo di operai ha smantellato la grossa e luminosissima insegna che era stata installata sul tetto della sede di Twitter, di cui il proprietario Elon Musk ha recentemente cambiato il nome e il logo in “X”. Nel fine settimana, dopo che l’insegna era stata montata ed era rimasta a lungo accesa con una forte luce intermittente, l’amministrazione della città aveva ricevuto oltre venti lamentele da parte dei residenti della zona. L’installazione dell’insegna non era inoltre stata approvata dall’ufficio addetto a questo tipo di pratiche, che ha fatto sapere che la proprietà dell’edificio dovrà pagare alcune tasse per l’intervento straordinario di lunedì.

All’inizio della scorsa settimana Musk aveva annunciato di voler cambiare il nome e il logo di Twitter e l’aveva fatto, almeno sulla piattaforma, nel giro di poche ore con un logo scelto tra quelli pubblicati da alcuni utenti in risposta a un suo sondaggio. Un’operazione che aveva mostrato molto presto di avere una serie di problemi, ma che non aveva stupito più di tanto, dal momento che molte delle novità introdotte da Musk su Twitter da quando ne è a capo sono state riconducibili più alla sua impulsività che a strategie particolarmente ponderate.