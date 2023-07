In Pakistan un attacco esplosivo ha ucciso almeno 40 persone

Durante una manifestazione nella provincia di Bajaur, nel Pakistan settentrionale, c’è stata un’esplosione che ha causato la morte di almeno 40 persone. Più di duecento sono rimaste ferite. Alla manifestazione stavano partecipando i sostenitori del leader fondamentalista islamico Fazal-ur-Rehman, radunati per un comizio del suo partito, Jamiat Ulema-e-Islam (F). Non è chiaro se lui fosse presente. Nell’esplosione invece è morto il leader locale del movimento.

La polizia del posto ha detto alla BBC di aver trovato prove che farebbero pensare a un attacco suicida. Per il momento comunque nessuno ha rivendicato l’attacco e le possibili motivazioni non sono note: la città dove era in corso la manifestazione, Khar, si trova vicino al confine con l’Afghanistan, una zona dove è attivo lo Stato Islamico.