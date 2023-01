L’esplosione in una moschea di Peshawar, in Pakistan

Lunedì mattina c’è stata una grossa esplosione in una moschea di Peshawar, città nel nord-ovest del Pakistan. In quel momento nella moschea c’erano all’incirca 200 persone che pregavano: secondo le autorità locali, almeno 25 sono morte e 140 sono state ferite. La polizia pakistana ha detto di sospettare che si sia trattato di un attentato suicida, ma per ora non ci sono conferme al riguardo.

Nell’esplosione è crollata anche parte dell’edificio: secondo i soccorritori ci sono molte persone intrappolate sotto le macerie, ma non è chiaro il numero e in che condizioni siano.

Peshawar ha 2 milioni di abitanti, è una delle città più popolose del Pakistan ed è la capitale della provincia del Khyber Pakhtunkhwa, che si trova al confine con l’Afghanistan. In passato in città ci sono stati frequenti attacchi terroristici, principalmente da parte dell’ISIS-K, la divisione afghana dell’ISIS. Lo scorso marzo, un attentatore suicida aveva fatto esplodere un ordigno in una moschea uccidendo 64 persone: era stato l’attentato con più morti in Pakistan dal 2018.