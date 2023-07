È morto l’ex calciatore e allenatore inglese Trevor Francis, che negli anni Ottanta giocò per Sampdoria e Atalanta

Lunedì è morto a 69 anni l’ex calciatore e allenatore inglese Trevor Francis. Si trovava vicino a Marbella, in Spagna, dove ha avuto un infarto. Nella sua carriera giocò come attaccante in diverse squadre tra Inghilterra, Italia, Scozia e Stati Uniti. Nel 1979 divenne il primo calciatore inglese a essere acquistato per un milione di sterline (oggi sarebbero circa 1 milione e 500mila euro), dal Nottingham Forest, con cui vinse due Coppe dei Campioni consecutive segnando il gol decisivo nella finale del 1979. Giocò poi in Italia dal 1982 al 1987 con Sampdoria e Atalanta, e con la Sampdoria vinse una Coppa Italia.

Fra il 1988 e il 1989 fu contemporaneamente giocatore e allenatore dei Queens Park Rangers. Nel 1990 andò a giocare con lo Sheffield Wednesday, di cui diventò anche allenatore. Nel 1994 concluse definitivamente la sua carriera da calciatore, mentre quella da allenatore proseguì fino al 2003.