In Israele ci sono state nuove proteste nella notte contro l’approvazione della prima parte della riforma della giustizia voluta da Benjamin Netanyahu

Dopo l’approvazione della prima parte della contestata riforma della giustizia voluta dal governo israeliano di destra guidato da Benjamin Netanyahu, avvenuta lunedì, nella notte in Israele ci sono state nuove proteste e scontri tra manifestanti e polizia. Le contestazioni hanno anche coinvolto alcune specifiche categorie di lavoratori: il principale sindacato dei medici ha indetto uno sciopero di 24 ore per martedì, che riguarda tutti i servizi offerti tranne le cure d’urgenza (dallo sciopero è esclusa Gerusalemme).

A car drove through pro-democracy protesters in Israel, injuring 3 people. Remember India’s farmer protest and the son of Modi’s minister driving his Jeep over protesting farmers! Modi and Netanyahu’s supporters have a lot in common. pic.twitter.com/BEC5w9JRny

— Ashok Swain (@ashoswai) July 24, 2023