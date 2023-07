Tafari Campbell, da anni cuoco della famiglia Obama, è stato trovato morto in un lago a Martha’s Vineyard

Tafari Campbell, un uomo di 45 anni che lavorava come cuoco per la famiglia dell’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, è stato trovato morto in un lago vicino alla casa degli Obama a Martha’s Vineyard, un’isola del Massachusetts. Secondo quanto divulgato dalle autorità locali, le ricerche di Campbell erano iniziate domenica, dopo che un testimone aveva raccontato di aver visto una persona a bordo di una tavola da stand up paddle cadere in acqua e non tornare in superficie. Campbell è stato trovato lunedì alcuni metri sott’acqua, a circa 30 metri dalla costa.

Campbell aveva lavorato come cuoco alla Casa Bianca quando Obama era presidente, fino al 2016, e poi aveva continuato a lavorare per la famiglia Obama. Viveva in Virginia e si trovava a Martha’s Vineyard per un breve soggiorno: il giorno in cui è morto la famiglia Obama non si trovava sull’isola. In un comunicato, Barack e Michelle Obama hanno detto che Campbell era parte della famiglia e di avere il cuore «spezzato» per la sua morte.