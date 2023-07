In Algeria sono morte 34 persone a causa degli incendi che si sono sviluppati nelle province settentrionali del paese

In Algeria sono morte 34 persone a causa dei grandi incendi che si sono sviluppati in varie zone del paese. Secondo il ministero dell’Interno algerino ci sarebbero dieci militari tra le persone morte. Gli incendi sono particolarmente intensi nelle province settentrionali che si trovano a est di Algeri, la capitale: Bejaia, Bouira e Jijel. In totale 1.500 persone sono state fatte evacuare. Sono attivi vasti incendi anche in altre province, sempre nella zona settentrionale del paese.

Gli incendi in estate sono la norma in Algeria, ma quest’anno sono aggravati dalle temperature ancora più alte del solito e dai venti caldi che stanno interessando gran parte dell’area mediterranea. Le autorità della provincia di Bejaia hanno avviato un’indagine per capire cosa abbia causato gli incendi. Nel frattempo per contenerli sono al lavoro circa 7.500 vigili del fuoco e 350 camion, oltre a diversi aerei dislocati in sei diverse province.