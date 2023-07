Catania è quasi interamente senza acqua corrente

Sidra, la società che gestisce il Servizio idrico integrato di Catania e di alcuni comuni limitrofi, ha fatto sapere che la città «al momento è sostanzialmente quasi tutta senza acqua». Il motivo, si legge nella nota, è che quasi tutti gli impianti di produzione dell’azienda e dei suoi fornitori sono fermi da parecchie ore per interruzione della fornitura di energia elettrica. Già sabato in alcuni quartieri della zona di Catania c’erano stati disservizi della rete idrica ed elettrica, con quartieri rimasti senza luce e acqua per ore, ma la situazione si è aggravata nel pomeriggio di domenica.

Sidra ha anche aggiunto che non è in grado di fare previsioni sui tempi di ripristino del servizio idrico perché questi dipendono dalla società responsabile del servizio elettrico: E-Distribuzione. La protezione civile della Sicilia ha fatto sapere di essersi attivata per intervenire in aiuto delle famiglie in difficoltà, e ha spiegato che tra le cause dei disservizi elettrici ci sono le alte temperature di questi giorni. A Catania, così come in altre città d’Italia, per sabato e domenica il ministero della Salute aveva previsto il più alto livello di rischio per il caldo, con temperature massime superiori ai 40 gradi. Secondo le previsioni le temperature si manterranno così alte fino a metà della prossima settimana.