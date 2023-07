Il ministero della Salute ha previsto per il fine settimana il livello di rischio più alto per il caldo in 18 città

Nell’ultimo bollettino sulle ondate di calore, il ministero della Salute ha previsto per oggi il più alto livello di rischio per il caldo in 19 città, comprese Roma e Firenze, e in 18 città per domenica 23 luglio. Il livello di rischio più alto, che corrisponde al 3 ed è informalmente chiamato “bollino rosso”, segnala quelle condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi per la salute non solo per le persone più vulnerabili, come anziani, bambini molto piccoli e malati cronici, ma anche per le persone sane. Come buona parte dell’Europa, l’Italia è interessata da diversi giorni da temperature massime ampiamente sopra la media stagionale, che secondo le previsioni proseguiranno fino alla metà della prossima settimana.