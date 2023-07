Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è stato operato per l’impianto di un pacemaker

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è stato operato nella notte tra sabato e domenica per l’impianto di un pacemaker in un ospedale a est di Tel Aviv, in Israele. Secondo le informazioni fornite dai medici, Netanyahu è in buone condizioni e sarà dimesso dall’ospedale lunedì, in tempo per partecipare alla votazione in parlamento della discussa riforma della giustizia, voluta dal suo governo conservatore al centro di proteste di piazza che in Israele proseguono ormai da mesi.

A metà luglio, Netanyahu era stato ricoverato d’urgenza in ospedale per un malore, attribuito inizialmente a un probabile colpo di calore dovuto alla disidratazione. Ulteriori accertamenti avevano portato a tenere sotto controllo per alcuni giorni il battito cardiaco del primo ministro, con la conseguente decisione di procedere con un impianto permanente per controllare le pulsazioni e intervenire nel caso di aritmie e problemi al cuore.