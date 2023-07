Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è stato ricoverato d’urgenza in ospedale ma sarebbe in buone condizioni

Sabato pomeriggio il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. Netanyahu, che ha 73 anni, attualmente si trova allo Sheba Medical Center della città di Ramat Gan, vicino a Tel Aviv. Non si sanno dettagli, ma il suo ufficio stampa ha fatto sapere che il primo ministro è in buone condizioni e che si sta sottoponendo ad alcuni esami. Secondo quanto riferito da fonti dell’ospedale al Jerusalem Post, Netanyahu sarebbe svenuto mentre si trovava nella sua casa di Caesarea, e avrebbe sbattuto la testa. Le stesse fonti sostengono anche che avesse avuto dolori al petto. Al momento non ci sono conferme ufficiali al riguardo.