Sull’isola greca di Rodi centinaia di turisti sono stati evacuati a causa di un grande incendio

Sabato sull’isola greca di Rodi centinaia di turisti sono stati evacuati da tre hotel sulla costa sudorientale, prima di essere raggiunti e danneggiati da un grande incendio. A Rodi e in molte altre zone della Grecia proseguono da giorni incendi molto intensi, causati soprattutto dalle alte temperature di questo periodo. Il ministro della Crisi climatica e della Protezione civile, Christos Stylianides, ha invitato le persone nei paesi di Lardos, Pylonas, Asklipios e Kiotari a dirigersi verso Gennadi: sono tutte mete turistiche molto frequentate in questo periodo.

Per spegnere l’incendio sono intervenuti 173 vigili del fuoco, che dopo alcune resistenze sono riusciti a far evacuare anche un convento di suore della zona. Sempre sabato la società pubblica che gestisce l’elettricità aveva programmato un’interruzione temporanea dei servizi per ragioni di sicurezza legate al caldo e agli incendi.