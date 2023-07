Il commissario europeo per il Clima, Frans Timmermans, lascerà la Commissione Europea per candidarsi alle elezioni di novembre nei Paesi Bassi

Il commissario europeo per il Clima e vicepresidente della Commissione Europea, Frans Timmermans, ha annunciato che intende lasciare le sue cariche europee per candidarsi alle elezioni nei Paesi Bassi, indette per novembre dopo le dimissioni dell’attuale primo ministro Mark Rutte.

Timmermans ha 62 anni ed è un politico di grande esperienza: è stato ministro degli Esteri nei Paesi Bassi dal 2012 al 2014, commissario europeo per le Relazioni interistituzionali e per la Giustizia dal 2014 al 2019 e vicepresidente della Commissione Europea a partire dal 2014. È stato uno dei maggiori promotori del Green Deal, il progetto presentato dall’attuale Commissione Europea per ridurre le emissioni di gas serra e tutelare l’ambiente in Europa.

Pubblicità

Timmermans intende candidarsi alla carica di primo ministro con la coalizione fra il Partito Laburista (PvdA) e il partito di sinistra ecologista GroenLinks. La coalizione non ha ancora accettato formalmente la sua candidatura.