Un vigile del fuoco è morto e due sono rimasti feriti in un incidente stradale in provincia di Torino

Mercoledì intorno alle 19 un’autobotte dei vigili del fuoco di Ivrea è finita fuori strada e si è ribaltata sulla provinciale 222 fra Castellamonte e Baldissero Canavese, in provincia di Torino. Il vigile del fuoco che guidava l’autobotte è morto dopo essere stato portato in ospedale, mentre i due colleghi a bordo con lui sono rimasti feriti e sono ricoverati. I tre stavano andando a spegnere un incendio che si era sviluppato in un appartamento. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, ma secondo i carabinieri di Castellamonte non ci sarebbero altri mezzi coinvolti.