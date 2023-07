Il terminal dell’aeroporto di Catania più danneggiato dall’incendio di domenica non riaprirà mercoledì pomeriggio, come era inizialmente previsto

Il terminal A dell’aeroporto di Catania non riaprirà mercoledì pomeriggio, come inizialmente previsto. La notizia è stata data dal Corriere della Sera, che riporta un avviso ufficiale diretto ai piloti, in gergo chiamato NOTAM, in cui si dice che il terminal riaprirà alle 14.00 di giovedì 20 luglio. Non è chiaro se possano esserci ulteriori rinvii, ma si sa che il terminal rimarrà chiuso per permettere ai vigili del fuoco altri accertamenti sulla struttura. Si dovranno aspettare anche le autorizzazioni sanitarie dell’ARPA (agenzia regionale per la protezione ambientale) e dell’ASL.

Il terminal era stato chiuso nella notte tra domenica e lunedì, quando un incendio aveva reso necessario evacuare l’aeroporto. Non c’erano state persone ferite, a parte qualche intossicazione non grave dovuta al fumo. L’altro terminal, il C, non raggiunto dall’incendio, era stato chiuso per qualche ora, fino al pomeriggio di lunedì. Dal terminal C per il momento il servizio è ridotto rispetto alla frequenza normale, stanno partendo circa due voli all’ora.

Sembra che l’incendio sia partito dall’impianto di condizionamento dell’aria, ma le cause non sono ancora chiare: la procura di Catania ha aperto un’indagine per incendio doloso e colposo. Nel frattempo molti voli da e per Catania sono stati smistati su altri aeroporti: Palermo, Trapani e Comiso (a 15 chilometri da Ragusa) in Sicilia, e Lamezia Terme in Calabria. Sono stati organizzati bus per portare i passeggeri che dovevano partire da Catania negli altri aeroporti e Trenitalia ha aumentato la frequenza dei collegamenti ferroviari tra Catania e l’aeroporto di Palermo.