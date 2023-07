Il prossimo Talk, a Faenza

Il 22, 23 e 24 settembre il Post tornerà a Faenza con Talk, le giornate di incontri per parlare di come vanno le cose intorno a noi, assieme alla redazione del Post e a ospiti e amici che possano aiutarci a raccontare e spiegare quel che succede.

L’edizione di quest’anno sarà la quinta a Faenza, permessa dall’accoglienza del Comune e di Faventia Sales, il bello spazio all’aperto che ha ospitato già le prime quattro edizioni di Talk, oltre che dall’aiuto di enti e aziende che anche quest’anno contribuiranno economicamente all’organizzazione. Sarà anche la più ambiziosa edizione di Talk organizzata fin qui – con più ospiti, una durata maggiore, più incontri e una capienza aumentata – e sarà a Faenza nonostante i problemi che la città sta ancora affrontando dopo le gravi alluvioni di questa primavera: anzi, il Post ci ha tenuto ad esserci ancora di più e con maggiore impegno, per fare la sua piccola parte affinché le cose tornino come prima e meglio di prima per tutte e tutti.

Gli incontri di Talk cominceranno il pomeriggio di venerdì 22 settembre e continueranno fino al pomeriggio di domenica 24. Ci saranno tra gli altri Luca Sofri, Francesco Costa, Elena Zacchetti, Luca Misculin, Emanuele Menietti, Giulia Siviero, Eugenio Cau, Ludovica Lugli, Stefano Nazzi, Isaia Invernizzi, Angelo Mastrandrea, Matteo Bordone e Matteo Caccia.

E poi ci saranno Roberto Saviano, Vera Gheno, Marino Sinibaldi, Beatrice Mautino, Valeria Parrella, Francesco Piccolo, Niccolò Ammaniti, Elena Stancanelli, Paolo Nori, Antonio Manzini, Dario Bressanini, Tonia Mastrobuoni, Malika Ayane, Cecilia Sala, Giulio Boccaletti e Neri Marcorè. Ma il programma non è ancora completo e si arricchirà ulteriormente.

Gli incontri di Talk saranno ad ingresso libero, ma abbonate e abbonati del Post come sempre potranno prenotarsi per partecipare: riceveranno informazioni più dettagliate nelle prossime settimane, ma intanto chi vuole può tenersi libero per quel fine settimana.

Ci vediamo a Faenza.