Il ponte che collega la Crimea alla Russia è stato chiuso per «un’emergenza»

Il principale ponte che collega la Crimea alla Russia è stato chiuso al traffico a causa di quella che le autorità russe hanno definito «un’emergenza», senza dare ulteriori dettagli. Alcune fonti citate tra gli altri da Associated Press e da BBC hanno parlato di esplosioni. Il ministero della Salute della regione russa di Krasnodar, che si trova all’estremità orientale del ponte, ha detto che due persone sono morte in un incidente sul ponte e la loro figlia è rimasta ferita. Lunedì il governatore della Crimea ha annunciato la chiusura del ponte, senza specificarne il motivo.

La Crimea è la penisola che nel 2014 fu annessa alla Russia in seguito a un’occupazione militare e a un controverso referendum, mentre il ponte coinvolto nell’emergenza è l’unica strada percorribile dai veicoli russi per portare rifornimenti in modo rapido via terra nelle zone dell’Ucraina meridionale occupate nel corso della guerra.

Il ponte, lungo 18,1 chilometri, attraversa tutto lo stretto di Kerč’, tra il Mar d’Azov e il Mar Nero, ed è stato più volte obiettivo di attacchi durante la guerra. Una settimana fa il governo ucraino aveva rivendicato per la prima volta la responsabilità dell’esplosione che l’8 ottobre del 2022 ne aveva causato il crollo parziale, causando cinque morti e un’interruzione della circolazione per varie settimane.