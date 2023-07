L’ex comandante della Sea Watch 3 Carola Rackete ha annunciato che si candiderà alle elezioni europee con il partito di sinistra tedesco Die Linke

Lunedì Carola Rackete, ex comandante della nave Sea Watch 3 dell’ong Sea Watch, ha annunciato che si candiderà alle elezioni europee del 2024 con il partito di sinistra tedesco Die Linke (“La Sinistra”). Rackete ha spiegato di voler iniziare una carriera politica per mettere in comunicazione un parlamento che prende decisioni importanti su questioni come l’ambiente e le migrazioni e i movimenti sociali di cui ha fatto parte per anni, che di questi temi si sono sempre occupati. «Mi sono resa conto di quanto ci manchi ancora il sostegno di una sinistra forte nei parlamenti», ha detto Rackete. Le elezioni europee si terranno tra il 6 e il 9 giugno dell’anno prossimo.

Rackete ha 35 anni e divenne piuttosto nota in Italia nel 2019, quando da comandante della Sea Watch 3 portò la nave nel porto di Lampedusa e fece sbarcare le 40 persone migranti che erano a bordo da più di due settimane, disobbedendo agli ordini delle autorità italiane. Venne inizialmente arrestata, ma il suo arresto non venne poi convalidato dalla giudice per le indagini preliminari di Agrigento.

Intorno alla sua figura l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini costruì una campagna mediatica molto ostile, con dichiarazioni pubbliche anche pesanti, che portò la stessa Rackete a denunciare Salvini per diffamazione. Poco più di due settimane fa il Senato ha negato l’autorizzazione a processare Salvini per le accuse rivoltegli da Rackete.

