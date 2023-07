Dopo una giornata senza una specifica grande notizia si vede più varietà di titoli e proposte sulle prime pagine dei giornali. Quelle di domenica citano con spazi diversi: le più recenti discussioni politiche, il nuovo ruolo di Antonio Tajani in Forza Italia, l’ondata di calore che sta interessando l’Italia, il matrimonio della scrittrice Michela Murgia, lo sciopero degli attori di Hollywood, l’indagine sul figlio di Ignazio La Russa e il gesto del direttore d’orchestra Alberto Veronesi, che al 69° Festival Puccini di Torre del Lago ha diretto La bohème bendato per protestare per come è stata messa in scena, a suo dire con forzature ideologiche. Sugli sportivi c’è il calciatore Romelu Lukaku, di cui si parlava per un possibile ritorno all’Inter che invece ora sembra non ci sarà.