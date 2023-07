Antonio Tajani è stato eletto segretario di Forza Italia

Sabato mattina il Consiglio nazionale di Forza Italia ha eletto all’unanimità Antonio Tajani nuovo segretario del partito. Il Consiglio si era riunito per decidere chi dovesse guidare il partito dopo la morte del fondatore e presidente, Silvio Berlusconi. Tajani – che ha 69 anni, è ministro degli Esteri e fino ad oggi era coordinatore nazionale di Forza Italia – era stato proposto dal Comitato di presidenza come nuovo presidente del partito, al posto di Berlusconi. Sabato mattina però il Consiglio nazionale ha deciso, su proposta dello stesso Tajani, di votare una modifica allo statuto per introdurre la figura del segretario nazionale e lasciare il titolo onorifico di presidente a Berlusconi.

