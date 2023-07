Le cose da sapere su Sinner contro Djokovic, semifinale di Wimbledon

Nel primo pomeriggio di oggi, quando in Inghilterra saranno le 13:30 e in Italia le 14:30, Jannik Sinner, unico tennista italiano nelle prime dieci posizioni del ranking mondiale, giocherà la semifinale di Wimbledon contro il serbo Novak Djokovic, che del torneo inglese è detentore dal 2018.

In Italia la partita verrà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali 201 e 203 o in streaming online tramite Sky Go e Now. Chi vince si qualifica alla finale di domenica pomeriggio, dove incontrerà il vincente della semifinale tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, in programma nel tardo pomeriggio di oggi.

Sinner contro Djokovic è la semifinale tra uno dei tennisti più promettenti della nuova generazione e un campione che è già nella storia di questo sport. A 36 anni e dopo aver vinto il Roland Garros a giugno, Djokovic è diventato il tennista con più vittorie (23) nei tornei del Grande Slam, ossia i quattro più importanti. Ha così staccato di una vittoria Rafael Nadal (22), mentre era già stato superato Roger Federer (20), l’altro componente di questo trio che ha segnato gli ultimi vent’anni del tennis mondiale.

La prima semifinale di Wimbledon è quindi un altro importante confronto tra due diverse e distanti generazioni di tennisti. Fin qui, quando c’era da vincere lo hanno fatto sempre i campioni esperti e mai i giovani. Nel caso di Djokovic, se dovesse vincere anche questa edizione di Wimbledon eguaglierebbe il record di otto vittorie che appartiene a Roger Federer. Sul campo centrale di Wimbledon, quello dove si giocano tutti gli incontri principali, il serbo non perde da dieci anni e 33 partite consecutive.

A 21 anni Sinner è appena diventato il terzo italiano a qualificarsi alle semifinali del torneo inglese dopo Nicola Pietrangeli nel 1960 e Matteo Berrettini nel 2021. Nessuno di questi è mai riuscito a vincere. Per Sinner sarà inoltre la prima semifinale in un torneo del Grande Slam, altro motivo per cui Djokovic è il grande favorito.

Se per Sinner giocare queste partite è ancora una novità, per Djokovic è una prassi: quella di oggi sarà la sua 46ma semifinale di un torneo del Grande Slam e la dodicesima a Wimbledon. Per i due semifinalisti di oggi sarà il terzo confronto diretto in carriera: ha sempre vinto Djokovic, prima nel 2021 al Masters 1000 di Montecarlo e poi ai quarti dell’ultima edizione di Wimbledon, dove vinse recuperando due set di svantaggio. Rispetto all’anno scorso, Sinner ha detto in conferenza stampa di poter dire perlomeno di conoscere meglio il suo avversario.

