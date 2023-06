Novak Djokovic è diventato il tennista con più vittorie nei tornei del Grande Slam

Il tennista serbo Novak Djokovic ha battuto in tre set (7-6, 6-3, 7-5) il norvegese Casper Ruud nella finale maschile del Roland Garros di Parigi, uno dei quattro grandi tornei della stagione tennistica. Per Djokovic è la terza vittoria a Parigi e la 23ma nei tornei del Grande Slam, una in più dello spagnolo Rafael Nadal (assente a Parigi per problemi fisici): è diventato quindi il tennista più vincente dell’era moderna, nonché quello con più finali disputate (35). Grazie alla vittoria ottenuta a Parigi tornerà anche primo nel ranking mondiale.

La finale femminile del Roland Garros si è disputata sabato ed è stata vinta dalla polacca Iga Swiatek, che ha battuto la ceca Karolina Muchova. Per Swiatek, che ha 22 anni, è stata la seconda vittoria consecutiva a Parigi e la terza in carriera.