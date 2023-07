La banca centrale australiana sarà guidata da una donna, Michele Bullock, per la prima volta dalla sua fondazione

Michele Bullock diventerà la nuova governatrice della Reserve Bank of Australia (RBA), la banca centrale dell’Australia, succedendo a Philip Lowe, il cui mandato di sette anni è in scadenza. Bullock sarà la prima donna a ricoprire questo incarico dalla fondazione della RBA nel 1960 e inizierà il suo mandato il prossimo 18 settembre.

Bullock lavora per la Reserve Bank of Australia come analista da quasi quarant’anni. In questo periodo ha svolto diversi incarichi, tra cui quello di assistente del governatore e di responsabile del Dipartimento di politica dei pagamenti, prima di essere nominata vice governatrice ad aprile del 2022.

L’Australia sta attraversando un momento complicato dal punto di vista economico, a causa dell’alta inflazione. Nel tentativo di contrastarla, la RBA ha alzato i tassi di interesse al livello più alto degli ultimi dieci anni. L’attuale governatore, Philip Lowe, è stato criticato dopo aver detto che gli australiani avrebbero dovuto lavorare di più e spendere di meno per far fronte all’aumento dei tassi di interesse.