La Food and Drug Administration ha approvato per la prima volta la vendita di una pillola anticoncezionale senza ricetta negli Stati Uniti

La Food and Drug Administration (FDA), l’ente regolatore dei prodotti alimentari e farmaceutici negli Stati Uniti, ha approvato la vendita della prima pillola anticoncezionale da banco: non sarà quindi necessaria una ricetta medica per ottenerla. La pillola, chiamata Opill e prodotta dalla casa farmaceutica irlandese Perrigo, è oggi già disponibile dietro prescrizione medica. La versione da banco sarà messa in commercio a partire dai primi mesi del 2024; il suo costo non è ancora stato annunciato. Oggi le assicurazione sanitarie sono obbligate a rimborsare i costi degli anticoncezionali che richiedono una prescrizione medica, ma non di quelli da banco.

Negli ultimi anni numerose associazioni di medici hanno chiesto l’introduzione di una pillola anticoncezionale da banco. Lo scorso maggio un comitato formato da diciassette specialisti – incaricato di consigliare l’FDA in materia – aveva unanimemente raccomandato l’approvazione di questo tipo di prodotto. L’annuncio dell’ente regolatore è particolarmente rilevante anche alla luce dell’annullamento da parte della Corte suprema della “Roe contro Wade”, la sentenza del 1973 che proteggeva il diritto all’aborto a livello federale.