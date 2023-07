Da oggi è attivo anche in Italia Bard, il sistema di intelligenza artificiale di Google

Da oggi è attivo anche in Italia Bard, il software di Google che grazie all’intelligenza artificiale risponde a frasi scritte o pronunciate dagli utenti. Bard, che si pone come diretto concorrente di ChatGPT, l’ormai famoso sistema di intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI, era disponibile da marzo solo negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Da oggi può essere utilizzato in Italia, in tutti gli altri paesi dell’Unione Europea, e in Brasile.

– Leggi anche: Che fine faranno i programmatori con le intelligenze artificiali