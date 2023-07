Un incendio ha distrutto l’opera di Michelangelo Pistoletto “Venere degli Stracci”, che era esposta nel centro di Napoli

Nella notte tra martedì e mercoledì un incendio ha distrutto l’installazione artistica Venere degli Stracci, di Michelangelo Pistoletto, che dal 28 giugno era esposta in piazza Municipio, nel centro di Napoli. L’installazione è una delle più note opere di Pistoletto, tra i più famosi artisti italiani contemporanei della corrente dell’“arte povera”. È una riproduzione della statua Venere con mela dello scultore neoclassico danese Bertel Thorvaldsen, affiancata da un cumulo di stracci: è stata realizzata per la prima volta nel 1967 e ne esistono varie versioni in diversi musei di tutto il mondo. L’incendio che ha distrutto l’opera è cominciato verso le 5:30, come testimoniato dai video realizzati da diverse persone che si trovavano nei paraggi in quel momento: per ora non se ne conoscono le cause e ci sono indagini in corso.