La sindaca di Parigi ha detto che si potrà nuotare in tre punti della Senna da dopo le Olimpiadi del 2024

Domenica la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, ha detto che la Senna, il fiume che attraversa la città, sarà in parte balneabile dal 2025. Al momento è in corso un risanamento delle acque in previsione delle Olimpiadi del 2024 che si terranno a Parigi e la cui cerimonia di apertura avverrà proprio sulla Senna, così come le gare olimpiche di nuoto in acque libere e di triathlon, che prevede nuoto, ciclismo e corsa.

Il piano è quello di creare tre piscine naturali – al centro, nella parte ovest e nella parte est della città – monitorate da bagnini e contrassegnate da boe dove tutti potranno nuotare e per le quali saranno costruite delle piattaforme per cambiarsi, fare la doccia e tenere al sicuro i propri effetti personali.

Nuotare nella Senna è illegale dal 1923 e il fiume è stato giudicato “biologicamente morto” dagli anni Sessanta a causa dell’inquinamento prodotto dall’industria e dall’agricoltura nelle aree delle regioni in cui scorre. Negli ultimi decenni il governo locale ha investito parecchi soldi per ripulirlo e l’amministrazione di Anne Hidalgo aveva detto di volerlo rendere balneabile già alla fine del 2020, prevedendo nel 2021 che sarebbero serviti 1,8 miliardi di euro per portare a compimento il progetto.