L’esercito degli Stati Uniti ha detto di aver ucciso un leader dell’ISIS in Siria

Il Centcom – il comando centrale dell’esercito statunitense responsabile delle operazioni in Medio Oriente, Nord Africa e Asia Centrale – ha detto di aver ucciso Usamah al-Muhajir, un leader dell’ISIS nella Siria orientale. L’attacco è stato portato a termine venerdì con droni MQ-9. Gli stessi droni prima di compiere l’attacco erano stati avvicinati da aerei russi che hanno tentato di limitare l’azione dei velivoli dell’esercito americano. «Questi eventi rappresentano un nuovo livello di azione non professionale e non sicura da parte delle forze aeree russe che operano in Siria», ha scritto in una nota il Centcom.