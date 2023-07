Un tratto dell’autostrada A12 tra Recco e Genova è stato chiuso per l’incendio di un pullman in una galleria

Domenica pomeriggio un pullman ha preso fuoco nella galleria Monte Giugo dell’autostrada A12, nel tratto tra Recco e Genova Nervi in direzione Genova, in Liguria. Il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni e sul posto stanno intervenendo ambulanze e Vigili del Fuoco: secondo le prime informazioni, sul pullman c’erano una cinquantina di turisti che stavano tornando dalle Cinque Terre, circa dieci di loro sono rimasti intossicati dal fumo o lievemente feriti, ma nessuno è in pericolo di vita.

Autostrade per l’Italia, la società che gestisce quasi 3.000 chilometri di rete autostradale italiana, ha diffuso una nota in cui dice che «alle ore 17:40 circa, sull’autostrada A12 Genova – Sestri Levante è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Recco e Genova Nervi in direzione Genova, a causa di un pullman in fiamme all’interno della galleria Giugo al km 15. Sul luogo dell’evento sono in corso le operazioni di spegnimento del mezzo da parte dei Vigili del Fuoco, sono inoltre intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia».

Sempre secondo Autostrade si sono già formati 7 chilometri di coda in direzione di Genova e 3 chilometri in direzione di Livorno: il consiglio per gli automobilisti sul tratto verso Genova è di uscire a Recco e percorrere la SS1 Aurelia, per poi rientrare in autostrada a Genova Nervi.