Almeno quattro persone sono state uccise in un attacco missilistico russo su Leopoli, nell’Ucraina occidentale: ci sono anche nove feriti. Il sindaco della città, Andriy Sadovyi, ha detto che l’attacco ha danneggiato circa 60 appartamenti. Il ministero dell’Interno ucraino ha fatto sapere che le squadre di soccorso sono al lavoro per cercare persone intrappolate fra i detriti. Leopoli si trova a circa 70 chilometri dal confine con la Polonia, a centinaia di chilometri dalle aree dell’Ucraina orientale dove si è tenuta la maggior parte degli scontri negli ultimi mesi. All’inizio della guerra la Russia aveva bombardato una base militare e altri obiettivi civili anche in questa zona.

