Threads, l’applicazione di Meta per far concorrenza a Twitter, non sarà subito disponibile nei paesi dell’Unione europea

Threads, l’applicazione sviluppata da Meta per fare concorrenza a Twitter, sarà disponibile per essere scaricata giovedì 6 luglio negli Stati Uniti e nel Regno Unito, ma non nei paesi dell’Unione europea. Fonti interne a Meta hanno detto che nei 27 stati membri dell’Ue l’applicazione arriverà in ritardo perché l’azienda deve ancora risolvere alcune questioni relative all’utilizzo dei dati personali da parte di Threads per attenersi alle normative europee in materia.

Threads dovrebbe infatti sottostare come tutte le altre piattaforme commerciali di social network al Digital Markets Act, la legge europea approvata un anno fa che contiene disposizioni sulla condivisione dei dati degli utenti. Meta sarebbe in attesa di ulteriori chiarimenti dalla Commissione europea su come verrà attuata la legislazione prima di decidere sul da farsi. Negli Stati Uniti, dove le leggi che proteggono la privacy degli utenti online sono quasi inesistenti, Meta ha già informato il pubblico che raccoglierà un ampio quantitativo di dati degli utenti, tra cui posizione, cronologia degli acquisti e dei siti visitati, informazioni finanziarie, contatti e altre informazioni sensibili.

Meta – che controlla già Facebook, WhatsApp e Instagram – parla da mesi di star lavorando a un’applicazione che offra un’alternativa a Twitter, che molti utenti trovano molto più caotico e meno funzionale di un tempo da quando è stato acquistato da Elon Musk lo scorso ottobre.