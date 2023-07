Il 10 luglio uscirà una puntata speciale di Indagini, il podcast di Stefano Nazzi che ogni mese racconta una storia di cronaca nera e giudiziaria. Sarà speciale perché si aggiungerà a quella consueta del primo del mese e perché sarà disponibile solo per le persone abbonate al Post: un modo per ringraziare chi permette al Post di continuare a fare giornalismo in modo gratuito per tutte e tutti e chi permette di fare Indagini, da più di un anno.

La puntata speciale di Indagini sarà disponibile solo sull’app del Post, dove ci sono anche gli altri podcast del Post, compresi Morning e Tienimi Bordone: i podcast quotidiani dedicati ad abbonate e abbonati. Se vuoi abbonarti, o consigliare a qualcuno di farlo per ascoltare la puntata speciale di Indagini, basta seguire questo link.

Da più di un anno, ogni primo del mese, Indagini racconta una nuova storia di cronaca nera: cercando di non mostrare solo il fatto in sé, ma di raccontare e spiegare anche le indagini di polizia e magistratura e il ruolo che nelle indagini hanno giornali e televisioni. Indagini esce ogni primo giorno del mese, gratuitamente, su tutte le principali piattaforme di podcast e sull’app del Post: e nell’ultimo anno è stato tra i podcast più ascoltati in Italia ed è stato premiato come podcast dell’anno agli Italian Podcast Awards.