Instagram continua ad avere problemi a gestire i contenuti sessualmente espliciti

Nell’ultima settimana Instagram ha sospeso decine di profili dedicati in un modo o nell’altro all’educazione sessuale, a feste ed eventi per adulti, al mondo “sex positive” (termine con cui si indicano le comunità che si approcciano alla sessualità con curiosità e senza giudizi o sensi di colpa) e kinky (ovvero legato a varie pratiche e fantasie sessuali non strettamente tradizionali). Gli account hanno quindi smesso di essere visibili agli altri utenti sulla piattaforma e accessibili ai loro proprietari, senza che fosse esplicitato il motivo della sospensione.

Le sospensioni di gran parte degli account in questione sono state revocate dopo che Chris Stokel-Walker, uno dei più prolifici e riconosciuti giornalisti che scrivono di cultura digitale, aveva chiesto ai loro responsabili di commentare l’accaduto per il giornale Fast Company. Un portavoce di Meta – l’azienda che gestisce sia Instagram che Facebook – ha ricordato che i contenuti e le discussioni a sfondo sessuale sulla piattaforma sono consentite, ma che esistono delle regole stringenti «in merito alla nudità e all’adescamento» per «garantire che i contenuti siano appropriati per tutti». Ha però ammesso che gran parte degli account in questione era stata rimossa per errore e non violava effettivamente le regole.

In quanto azienda privata, Meta non è legalmente obbligata a ospitare contenuti sulle proprie piattaforme, e nel corso degli anni ha messo insieme un lungo regolamento che specifica che genere di post è o meno tollerato su Instagram e Facebook. In una minoranza dei casi, queste regole ricalcano leggi nazionali che vietano specifici tipi di espressione: un esempio classico è quello della Germania, che vieta la negazione pubblica dell’Olocausto e la diffusione della propaganda nazista, anche online, o delle foto e video che mostrano violenze sessuali sui minori, che sono illegali in gran parte dei paesi.

Nella maggior parte dei casi, però, specifiche categorie di contenuti sono vietate per rendere le piattaforme un posto meno ostile per la maggioranza degli utenti – è il caso dello spam e dei discorsi d’odio, che comunque vengono moderati con difficoltà – ed evitare lamentele da parte degli inserzionisti che comprano spazi pubblicitari sui social network. A ciò si è aggiunta negli ultimi anni una crescente preoccupazione, fortemente politicizzata, per il fatto che molti minori frequentino assiduamente le piattaforme e vengano esposti a contenuti non adatti a loro, tra cui anche quelli a sfondo sessuale.

Data l’enorme massa di contenuti – video, foto, commenti, live – che vengono pubblicati quotidianamente su Instagram, l’applicazione di queste regole viene in larghissima parte affidata a sistemi di moderazione automatizzati, chiamati anche genericamente “algoritmi”, senza particolare supervisione umana. Ma su Instagram accade molto spesso che questi algoritmi interpretino come sessualmente espliciti anche contenuti che non mostrano corpi nudi. Sia per questo, sia perché la piattaforma dal 2021 applica in modo piuttosto stringente le proprie politiche relative all’adescamento, le persone che pubblicano di frequente contenuti che mostrano corpi poco vestiti o in pose provocanti, oppure che fanno riferimento in un modo o nell’altro al sesso, segnalano molto spesso grossi problemi con l’algoritmo di moderazione dei contenuti di Instagram, che rimuove post o interi account senza fornire dettagli sulle ragioni della decisione.

Questo vale per sex worker ma anche fotografi, educatori, pole dancer, performer, influencer e organizzatori di eventi, molti dei quali negli ultimi anni hanno individuato Instagram come principale spazio digitale su cui svolgere il proprio lavoro. Questo genere di sospensioni quindi può lasciare le persone che gestiscono le pagine temporaneamente senza accesso ai propri strumenti di lavoro. A rendere ulteriormente frustrante l’esperienza c’è la farraginosità e la lentezza dei percorsi per contestare decisioni di questo tipo. Spesso l’opzione più veloce è chiedere aiuto a qualcuno che ha contatti diretti con le persone che si occupano di moderazione dei contenuti a Meta, ma non tutti possono farlo.