La Corte Suprema statunitense ha rimosso il sistema delle quote etniche per le università

Giovedì la Corte Suprema degli Stati Uniti ha dichiarato illegale l’affirmative action, ovvero l’insieme di politiche sociali di contrasto alle discriminazioni adottate da tempo in molte prestigiose università americane, sia pubbliche che private, che favoriscono l’ammissione di studenti non bianchi. In base alla decisione della Corte Suprema, nessuna università statunitense potrà avere quote riservate alle persone di etnia non bianca (in nove stati del paese era già vietato dalle leggi locali).

È una decisione molto significativa su una misura che da mezzo secolo ha permesso a migliaia di studenti afroamericani di studiare nelle più prestigiose università americane, partendo dal presupposto che i risultati inferiori dei loro test di ammissione siano dovuti a contesti di partenza meno vantaggiosi rispetto a quelli degli studenti bianchi. La Corte Suprema fino agli anni scorsi aveva sempre difeso le leggi sull’affirmative action, da sempre contestate dai Repubblicani che negano la presenza di un razzismo sistemico nella società statunitense. Con la nomina di tre giudici conservatori da parte del presidente Donald Trump però gli equilibri della Corte erano via via cambiati, come dimostrato per esempio dall’eliminazione del diritto all’aborto a livello nazionale, decisa dalla Corte nel 2022.

Pubblicità

I giudici della Corte Suprema avevano ricominciato a discutere della questione a ottobre, in seguito a due cause avanzate contro le università di Harvard e della North Carolina da un gruppo di studenti conservatori (Students for Fair Admissions) che avevano accusato le due università di favorire l’ammissione di studenti neri e ispanici ai danni di bianchi e asiatici.

L’affirmative action fu introdotta negli anni Sessanta dalle amministrazioni Democratiche di John F. Kennedy e Lyndon Johnson come una misura con una funzione di tipo “risarcitorio”. Il ragionamento era che obbligare le università a riservare un certo numero di posti a studenti di minoranze etniche, principalmente afroamericani, avrebbe permesso di compensare tramite discriminazioni positive secoli di discriminazioni negative legate alla schiavitù e al razzismo. E avrebbe impedito la riproduzione e amplificazione degli squilibri sociali prodotti da quella storia di segregazione e oppressione.

Che potesse arrivare una decisione del genere era un’ipotesi giudicata da tempo realistica: oggi su 9 giudici della Corte Suprema, 6 sono di orientamento conservatore.

Alcuni dei giudici conservatori in passato avevano più volte criticato l’affirmative action, sostenendo che nonostante le buone intenzioni misure del genere finiscono inevitabilmente per premiare alcune minoranze e danneggiarne altre. Chi contesta l’affirmative action sostiene che l’obiettivo della tutela della diversità nella composizione delle classi sia raggiungibile senza dover necessariamente tenere in considerazione l’origine etnica, e che che distinzioni come quelle alla base dell’affirmative action furono pensate per essere temporanee e non permanenti.