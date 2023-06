La ginnasta americana Simone Biles si è iscritta a una gara ufficiale dopo quasi due anni dall’ultima a cui aveva partecipato

La ginnasta americana Simone Biles, considerata una delle più forti di sempre nel suo sport, si è iscritta a una gara ufficiale in programma a Chicago il 4 e il 5 agosto, la “US Classic”, un evento di preparazione ai campionati nazionali: Biles non partecipa a una competizione ufficiale da quasi due anni, quando nell’estate del 2021 si ritirò a sorpresa da cinque gare su sei alle Olimpiadi di Tokyo per alcuni problemi legati alla sua salute mentale, di cui parlò apertamente. A quelle Olimpiadi Biles vinse poi il bronzo nell’unica finale che disputò, quella nella gara individuale della trave.

L’iscrizione di Biles alla gara non implica necessariamente la sua partecipazione, ma il fatto che sia nella lista delle partecipanti è già molto notevole: Biles, che ha 26 anni, ha vinto 4 medaglie d’oro olimpiche, 19 ori mondiali, moltissimi titoli nazionali statunitensi e internazionali, è considerata unanimemente la ginnasta americana più forte di sempre e un’innovatrice dello sport. Non è ancora chiaro se Biles parteciperà alle Olimpiadi di Parigi del 2024.

Nei giorni successivi ai ritiri alle Olimpiadi di Tokyo Biles aveva spiegato di aver sofferto di “twisties”, problemi di natura psicomotoria che fanno perdere l’orientamento durante l’esecuzione di alcuni esercizi. Aveva detto di «non aver mollato», ma che «semplicemente il suo corpo e la sua mente non erano in sintonia» e che per questo avrebbe rischiato di farsi molto male. In un video che lei stessa aveva pubblicato si vedevano alcune brutte cadute durante una sessione di allenamento alle parallele asimmetriche proprio alla palestra dell’università: cadute che durante le gare olimpiche, senza le protezioni, avrebbero potuto provocare gravi infortuni.