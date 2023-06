Msc vuole espandersi ancora

Secondo il Corriere della sera e Bloomberg, Mediterranean Shipping Company (Msc), l’enorme compagnia di navigazione italiana di proprietà della famiglia Aponte, è in trattativa per acquisire una serie di società e partecipazioni attive in altri settori dei trasporti e della logistica. Bloomberg dice che sta trattando con il fondo Global Infrastructure Partners per l’acquisto di Italo NTV, l’azienda ferroviaria che opera nell’alta velocità, mentre il Corriere dice che sta parlando con Ferrovie dello Stato per l’acquisto di una grossa partecipazione in Tx Logistik, una società ferroviaria di trasporto merci, e per l’acquisto di AlisCargo Airlines, una compagnia di aerei cargo.

Queste operazioni si inserirebbero nel più ampio processo di espansione di Msc nella logistica europea e mondiale, e intensificherebbero ulteriormente la sua presenza in altri settori oltre quello della navigazione: negli ultimi cinque anni la società è diventata sempre più grande e importante nel mondo, e naturalmente anche in Italia, dove controlla già alcuni dei principali terminal portuali.

Con la crisi dei commerci mondiali e il grande aumento dei costi dei trasporti che c’è stato durante la pandemia, Msc ha guadagnato molto bene e ha accumulato moltissima liquidità, che favorirebbe le iniziative per espandersi in altri segmenti della logistica oltre a quello del trasporto marittimo, che già ampiamente domina. Il gruppo possiede anche l’omonima compagnia di navi da crociera, una di navi rotabili, cioè che trasportano auto e autocarri, una società di treni cargo e diverse società di rimorchiatori portuali, le potenti barche che guidano le navi mercantili verso le banchine. Chi vuole spedire o importare qualcosa, dai dispositivi elettronici alla frutta, ha a che fare direttamente o indirettamente con Msc.

Bloomberg dice che l’azienda è in trattativa esclusiva con il fondo Global Infrastructure Partners per l’acquisto di Italo per un valore intorno ai 4 miliardi di euro. Italo è una compagnia ferroviaria che è entrata nel mercato nel 2012 e fondata da Diego Della Valle, Luca Cordero di Montezemolo, Gianni Punzo e Giuseppe Sciarrone con l’intenzione di competere sulle linee ad alta velocità italiane con l’azienda statale Ferrovie dello Stato. Nel 2018 era stata venduta al fondo Global Infrastructure Partners per 2 miliardi di euro. Oggi la flotta di Italo comprende 51 treni che collegano le principali città italiane come Roma, Milano e Verona.

Sempre nel settore ferroviario, secondo il Corriere della Sera di domenica, Msc sarebbe in trattativa anche per l’acquisto del 49 per cento di Tx Logistik, una società tedesca di trasporto merci via treno e attualmente di proprietà di Ferrovie dello Stato. L’obiettivo dell’operazione sarebbe quello di espandersi anche in questo settore.

Infine Msc, sempre secondo il Corriere della Sera, sarebbe in trattativa anche per l’acquisto di AlisCargo Airlines, una compagnia di cargo aerei. Questa operazione si inserisce in una tendenza mondiale in cui le compagnie di trasporto marittimo stanno ampliando la loro attività anche al trasporto via aereo. Nel gennaio del 2022 Msc aveva anche provato ad acquistare dal ministero italiano dell’Economia l’80 per cento della compagnia aerea Ita Airways: aveva presentato un’offerta insieme alla compagnia aerea tedesca Lufthansa, ma alla fine non se ne era fatto nulla.

