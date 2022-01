MSC e Lufthansa vogliono comprare ITA Airways

ITA Airways, la compagnia aerea pubblica italiana che dallo scorso ottobre ha preso il posto di Alitalia, ha annunciato di aver ricevuto una manifestazione di interesse da parte del gruppo svizzero MSC e dalla compagnia aerea tedesca Lufthansa per acquistare la quota di maggioranza della società. Attualmente ITA Airways è controllata al 100 per cento dal ministero dell’Economia.

MSC è una delle più importanti società di navi portacontainer al mondo, e possiede anche una sussidiaria che si occupa di crociere, la MSC Crociere, oltre alle società Grandi Navi Veloci e Snav. Assieme a Lufthansa, che entrerebbe nell’affare come partner industriale, punta a rilevare le quote di maggioranza di ITA Airways, ma a patto che il governo italiano mantenga una quota di minoranza. I termini economici della proposta di acquisto sottoposta da MSC e Lufthansa non sono stati resi pubblici e nel comunicato stampa è stato detto solo che verranno definiti al termine della due diligence (cioè l’esame dei conti della società).

Fonti del governo hanno però detto al Corriere della Sera che l’acquisizione di ITA Airways avverrebbe per un valore totale compreso tra gli 1,2 e gli 1,4 miliardi di euro. Al momento non è chiaro in che proporzioni il capitale di ITA Airways verrebbe diviso tra MSC e Lufthansa, in base all’accordo proposto.

Nei prossimi giorni la manifestazione d’interesse verrà valutata dal ministero dell’Economia, e se questo darà il suo assenso toccherà al Consiglio di amministrazione di ITA Airways procedere con l’operazione. La prossima riunione del Consiglio è prevista per il 31 gennaio, ma è possibile che venga anticipata di alcuni giorni in via straordinaria per discutere dell’accordo. MSC e Lufthansa hanno chiesto inoltre 90 giorni di esclusiva per lavorare sull’accordo, ovvero un periodo nel quale ITA Airways non potrà contrattare la vendita con altre società.

Nei giorni scorsi si era parlato di diverse società interessate ad acquistare ITA Airways, che al momento dispone di una flotta di 52 aerei e che punta per il 2025 ad arrivare a 105. Diversi giornali avevano scritto che Lufthansa era pronta a offrire da sola un accordo per rilevare il 40 per cento della società, ma c’era anche il forte interesse di Air France-KLM, che sarebbe stata pronta a rilevare ITA Airways con la partnership della statunitense Delta Air Lines.

Per MSC, che già opera nel settore aereo affittando aerei cargo per il trasporto di merci, l’acquisto di ITA Airways sarebbe un’operazione molto importante, dato che così avrebbe una propria compagnia aerea e non dovrebbe affidarsi a società esterne. Per Lufthansa, che è la più grande compagnia aerea d’Europa per numero di aerei, sarebbe invece l’ennesima partecipazione in una società aerea europea più piccola, come già successo negli ultimi anni con Austrian Airlines, Brussels Airlines ed Eurowings.

– Leggi anche: Qatar Airways e Airbus litigano sulla vernice