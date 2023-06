Weekly Beasts

In Nevada, nell’ovest degli Stati Uniti, da giorni tantissimi insetti hanno invaso le strade e le città: sono i grilli mormoni della prima foto di questa raccolta. Il loro nome scientifico è Anabrus simplex: sono più grandi dei classici grilli, sono lunghi dai 3 ai 5 centimetri circa, e sia in Nevada che in altri stati americani capita abbastanza spesso che invadano le città. Tra gli altri animali da fotografare in settimana ci sono poi un dugongo, un mastino tibetano, foche maculate e un fagiano dorato, che ha dei bellissimi colori.