I video dell’invasione di “grilli mormoni” in Nevada, negli Stati Uniti

In Nevada, stato nell’ovest degli Stati Uniti, da giorni ci sono tantissimi insetti che di fatto hanno invaso le strade e le città: online circolano video girati dai residenti piuttosto schifati che si lamentano della loro presenza, soprattutto nella città di Elko, tra le più colpite. Il nome scientifico degli insetti in questione è anabrus simplex, noti in inglese come “grilli mormoni”: sono più grandi dei classici grilli, sono lunghi dai 3 ai 5 centimetri circa, e sia in Nevada che in altri stati americani capita abbastanza spesso che invadano le città. Jeff Knight, entomologo del Nevada ascoltato dal Guardian, ha detto che dal 1976 a oggi se ne sono verificate circa 40.

a plague of crickets in nevada

the end is nighpic.twitter.com/8sWhk9ErFp — ian bremmer (@ianbremmer) June 14, 2023

L’invasione è innanzitutto un problema per i raccolti, ma anche per la sicurezza delle strade: soprattutto quando schiacciate dalle automobili, le carcasse rendono le strade scivolose e in questi giorni ci sono stati già alcuni incidenti. I grilli mormoni sono inoltre cannibali, mangiano le carcasse degli altri grilli morti, quindi ucciderli spesso non è la soluzione. L’infestazione può inoltre causare danni ai raccolti.

Normalmente i grilli mormoni depongono le uova in estate, restano inattivi durante l’inverno e le uova si schiudono poi nel corso della primavera successiva. Quest’anno in Nevada ha piovuto molto e l’apertura delle uova è stata ritardata. Secondo Knight e altri esperti, il picco dell’invasione può durare qualche anno, e viene solitamente contrastato da antagonisti naturali, cioè da altri insetti o altri tipi di predatori.