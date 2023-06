Come Mosca si prepara all’arrivo di Wagner

Dalle prime ore di sabato Mosca si sta preparando a un possibile arrivo del gruppo Wagner in città. È ormai praticamente certo che l’insurrezione armata dei mercenari guidati da Yevgeny Prigozhin, cominciata nella città meridionale di Rostov sul Don, stia marciando verso la capitale russa, anche se non è del tutto chiaro che intenti avranno i miliziani una volta che si troveranno lì. Mosca è una città gigantesca, con quasi 12 milioni di abitanti, e non si sa se i membri del gruppo Wagner avranno uomini e mezzi sufficienti per attaccarla militarmente. Molto dipenderà, ovviamente, dalla resistenza che opporranno le forze di sicurezza russe.

Anche per questo da sabato mattina la città si sta preparando. L’amministrazione locale ha aumentato il livello dell’allerta antiterrorismo. Significa, ha scritto la BBC, che le autorità possono disporre di particolari poteri tra cui: restringere la libertà di circolazione, controllare o monitorare le comunicazioni, perquisire le persone senza necessità di mandato ed evacuare la popolazione se necessario. Alcuni media russi sostengono inoltre che nelle prossime ore il governo potrebbe dichiarare una qualche forma di coprifuoco notturno, o perfino la legge marziale.

Su Telegram il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha scritto che «la situazione è grave» e ha annunciato che lunedì non sarà necessario andare al lavoro. Ha chiesto anche ai moscoviti di «evitare il più possibile di andare in giro per la città». L’amministrazione cittadina ha inoltre chiuso in anticipo musei, centri commerciali e altre attività.

Le strade che collegano Mosca con la propria regione a sud, che si presume saranno usate dal gruppo Wagner per raggiungere la città, stano venendo bloccate e fortificate. In altre si stanno preparando posti di blocco. Sabato pomeriggio il quotidiano russo Vedomosti ha pubblicato una foto che mostra un gruppo di soldati e agenti preparare una barriera con sacchi di sabbia e una mitragliatrice a Yasenovo, a sud di Mosca.

armed soldiers (either National Guard or Interior Ministry) hoisting sandbags for a firing point at Yasenovo, in southern Moscow, on the MKAD ring road. (photo by @Vedomosti) pic.twitter.com/ugHjwlWjtI — Mike Eckel (@Mike_Eckel) June 24, 2023

Circolano inoltre foto di enormi tir carichi di sabbia, che secondo varie testimonianze sarebbero pronti a essere piazzati in mezzo alla circonvallazione di Mosca per bloccare il passaggio a tutti i mezzi.

A hundred Kamaz trucks are ready to block the Moscow Ring Road. Russians are sharing videos of what is happening on the outskirts of Moscow in social networks. For example, on one of the sections of the highway, there is a roadblock with an APC, about 10 Kamaz trucks and… pic.twitter.com/cXd3HGKNrR — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 24, 2023

Mosca è una città formata da numerosi cerchi concentrici, ed è probabile che la sua difesa si concentrerà nelle intersezioni tra questi cerchi e le strade che invece portano dirette verso il centro della città.