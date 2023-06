Sono stati decisi gli arresti domiciliari per Matteo Di Pietro, il ventenne del gruppo di youtuber “TheBorderline” indagato per omicidio stradale a Roma

La procura di Roma ha disposto gli arresti domiciliari per Matteo Di Pietro, la persona indagata per omicidio stradale per l’incidente della scorsa settimana in cui è morto un bambino di 5 anni a Roma. Il bambino era con la madre e la sorella su una Smart FourFour, che si è scontrata con un Suv Lamborghini guidato da Di Pietro che arrivava dalla direzione opposta su una strada a doppio senso di marcia tra Acilia e Casal Palocco, nella periferia sud-ovest di Roma. Secondo le indagini il Suv Lamborghini avrebbe invaso la corsia su cui viaggiava la Smart.

Di Pietro ha 20 anni e faceva parte del noto gruppo di YouTuber “TheBorderline”, i cui membri erano tutti a bordo della Lamborghini al momento dell’incidente. La scorsa settimana, in seguito all’incidente, il gruppo ha annunciato di essersi sciolto.