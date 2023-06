Il gruppo di youtuber “TheBorderline”, coinvolto nell’incidente in cui è morto un bambino a Roma, ha annunciato il suo scioglimento

Domenica il gruppo di youtuber “TheBorderline”, coinvolto in un incidente stradale in cui mercoledì a Roma era morto un bambino di 5 anni, ha annunciato il suo scioglimento con un messaggio sul proprio canale di YouTube. «L’idea di TheBorderline era quella di offrire ai giovani un intrattenimento con uno spirito sano. La tragedia accaduta è talmente profonda che rende per noi moralmente impossibile questo percorso», si legge nel messaggio, pubblicato in forma di video: «Pertanto, il gruppo TheBorderline interrompe ogni attività con quest’ultimo messaggio».

Il canale YouTube dei TheBorderline era stato aperto nel 2020 da cinque giovani youtuber, e ad oggi aveva raccolto circa 600mila iscritti. Le attività del gruppo si ispiravano a quello del popolare youtuber e imprenditore statunitense MrBeast, che generalmente realizza video in cui devono essere portate a termine delle sfide molto difficili, le cosiddette challenge.

Pubblicità

Mercoledì il Suv su cui erano a bordo i cinque youtuber si è schiantato contro una Smart: nell’incidente è morto un bambino che si trovava a bordo della Smart, mentre sua madre e sua sorella sono rimaste ferite. Non ci sono ancora conferme ufficiali – le indagini sono appena iniziate – ma sembra che al momento dell’incidente, mercoledì, i cinque ragazzi stessero compiendo una delle sfide che solitamente postano sul proprio canale.