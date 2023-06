Meta bloccherà i contenuti delle testate giornalistiche su Facebook e Instagram in Canada, in risposta a una legge che prevede che paghi per poterli pubblicare

Meta, la società che possiede Instagram e Facebook, ha annunciato che bloccherà l’accesso ai link che contengono articoli giornalistici sulle due piattaforme in Canada, in risposta all’approvazione di una legge che obbliga le grandi aziende tecnologiche a pagare le testate per poter pubblicare i loro contenuti. La legge, chiamata Online News Act, è stata approvata dal Senato giovedì ed entrerà in vigore tra circa sei mesi: Meta ha fatto sapere che smetterà progressivamente di pubblicare contenuti di testate ed emittenti giornalistiche su Instagram e Facebook in Canada entro quella data.

Secondo il governo federale canadese la legge sulle notizie online servirà a rendere più equo il mercato digitale e a consentire alle organizzazioni giornalistiche di ricavare compensi dalla diffusione delle proprie notizie. Secondo una stima fatta da un’agenzia governativa canadese che si occupa di bilancio, la legge permetterà alle organizzazioni giornalistiche di guadagnare fino a 329 milioni di dollari canadesi all’anno (circa 290 milioni di euro). Un portavoce di Meta ha definito la legge «non sostenibile né praticabile».